Помер сатирик Михайло Жванецький. Йому було 86 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Дождю" його близькі друзі.

Цю інформацію також підтвердив його концертний директор Олег Сташкевич.

На початку жовтня стало відомо, що він завершив концертну діяльність через вік і втрату працездатності.

"Артистам потрібно мати мужність вчасно піти зі сцени. У Жванецького ця мужність є - вчасно піти зі сцени, не зволікати", - коментував тоді це рішення представник артиста Сташкевич.

Раніше Міністерство культури України внесло Жванецького до "білого списку" виконавців, які підтримують територіальну цілісність країни. У березні 2014 року Жванецький, який також є народним артистом Росії, підписав звернення російських діячів культури проти анексії Криму.

Легендарний сатирик вважав, що росіяни шалено заздрять українцям.

"Мені здається, що росіяни шалено заздрять українцям. Тому що ті змогли звалити зухвалих злодюг, які зарвалися, охаміли. Це не відкидає того, що можуть прийти нові. Але вони точно знатимуть, що існує сила протидії, здатна дати їм відсіч", - казав Жванецький у 2014 році, коментуючи події в Україні.

"А закомплексована російська більшість виправдовує свою бездіяльність, свою ненависть і своє безсилля "бажанням стабільності", тим що "вони всі там бандерівці і фашисти" і т. д. А насправді - це просто заздрість, що українці змогли, не промовчали, не втерлися... " - зазначав сатирик.

Кілька років тому, президент РФ Володимир Путін нагородив народного артиста України і народного артиста РФ, сатирика Михайла Жванецького орденом "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня. Про те, чому він прийняв цей орден від Путіна, Жванецький написав у листі виданню "ГОРДОН": "Як я пишу. Я все життя пишу тільки про Одесу. Це мої розповіді по всьому світу. Одеса – це перлина України. І все, що мені властиве: мова, гумор, характер, афоризми, усі мої крики, зойки, усе, що я створюю і видаю, – із життя Одеси. Із цим виступаю по всьому світу.



Остання книга називається "Солнце, море, Аркадия". Що я буду згадувати? У вас на магнітофонах мій голос про Одесу. І ще раз: мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Як мій тато-лікар узяв в Одесі орден Трудового Червоного Прапора. Одеса – моя маленька країна".

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Довідка. Народився письменник в Одесі в родині лікарів (6 березня 1934 року). Після закінчення Одеського інституту інженерів морського флоту Михайло Жванецький більш як п'ять років працював в Одеському порту інженером.

У студентські роки Жванецький активно брав участь у самодіяльності, та так вдало, що під час гастролей Ленінградського театру мініатюр у 1963 році познайомився з Аркадієм Райкіним, який вирішив включити твори Михайла Жванецького в репертуар свого театру. А вже в 1964 році письменник був запрошений у театр на посаду завідувача літературної частини. Під керівництвом Аркадія Райкіна театр поставив програму "Світлофор", що складається з мініатюр Жванецького, де вперше пролунали легендарні твори "До ґудзиків претензій немає", "Дефіцит", "Авас", "Століття техніки".

Михайло Жванецький написав понад триста монологів і мініатюр для артистів Романа Карцева та Віктора Ільченка. Після того, як став популярним, Жванецький пішов від Райкіна, щоб працювати самостійно.

У 1970-1972 роках Михайло Жванецький працював в Одеській філармонії, звідки перейшов до Московського театру мініатюр помічником головного режисера. До цього моменту до Жванецького вже прийшла всесоюзна слава. А в 1988 році Михайло Михайлович відкрив Московський театр мініатюр, де він досі є художнім керівником. За творами автора тут були поставлені вистави "Вибране", "Щиро ваш", "Моя Одеса", "Бенефіс", "Престарілий шибеник" і багато інших.

З 2002 року шанувальники таланту письменника спостерігали за програмою "Черговий по країні".

У 2009 році в Одесі на знак визнання бульвар Мистецтв перейменували на бульвар Жванецького.