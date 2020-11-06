Рада може розглянути законопроєкт Зеленського про розпуск КС на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Корнієнко
"Я думаю, що повинні повернутися до питання законопроєкту президента № 4288 про розпуск суддів Конституційного Суду. За процедурою ми це зможемо зробити тільки на наступному пленарному тижні", - сказав Корнієнко журналістам у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що доволі багато голосів на підтримку цього законопроєкту, і додав, що народні депутати, які підтримують цей законопроєкт, продовжують переконувати своїх колег, що це важливий елемент відновлення довіри до судочинства.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали