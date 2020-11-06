Кличка переобрано мером Києва: в першому турі за нього проголосували 50,52%, - міськвиборчком

Міським головою Києва знову обрано Віталія Кличка.

Про це заявили в п'ятницю в Київській міській територіальній виборчій комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними, оприлюдненими головою міськвиборчкому Валентиною Корольковою, на виборах 25 жовтня Кличка підтримав 365161 виборець, що становить 50,52% тих, хто взяли участь у голосуванні.

У зв'язку з тим, що чинний мер набирає більше 50% голосів, другого туру виборів мера в Києві не буде.

За Олександра Попова від "ОПЗЖ" проголосували 68 757 осіб, пише РБК-Україна.

За Сергія Притулу від "Голосу" - 56 900 виборців.

За Олексія Кучеренка від "Батьківщини" проголосували 45 823 виборці.

За Ірину Верещук, кандидатку від "Слуги народу", проголосувала 39 321 особа.

Андрія Пальчевського від "Перемоги Пальчевського" підтримали 38 360 осіб.

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За Ігоря Смешка від "Сили і честі" проголосували 22 418 виборців.

За Олександра Омельченка від "Єдності" проголосували 21 542 особи.

Миколу Томенка від "Рідної України" підтримали 15 039.

За Андрія Іллєнка від "Свободи" проголосували 14 519 осіб.

Борислав Береза ​​від "ЕкоПартії" отримав 7 448 голосів.

Юрія Левченка від "Народовладдя" підтримали 6 570 осіб.

Єгора Фірсова від "Екологічної альтернативи" підтримали 2 759 осіб.

За Віктора Петрука від "Громадського руху "Хвиля" проголосували 1 844 особи.

Максим Гольдарб (самовисуванець) отримав 1 659 голосів.

За Сергія Шахова від "Нашого краю" проголосували 1 608 осіб.

Михайла Поживанова від "Радикальної партії" підтримали 1 388 осіб.

Діана Гранцева (самовисуванка) отримала 844 голоси.

За Олену Філонову від "Разом сила" проголосували 456 осіб.

Сергій Гусовський "За майбутнє" отримав 319 голосів.