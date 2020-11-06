Вибори до Київради: "ЄС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Єдність О. Омельченка" - 8,74%, ОПЗЖ - 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%

До Київської міської ради за підсумками результатів виборів пройшли сім політичних партій: "Європейська солідарність", "УДАР Віталія Кличка", "Єдність Олександра Омельченка", "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Батьківщина" і "Голос".