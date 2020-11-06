"Вибори по-американськи. Локдаун по-українськи": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вибори в США і чи потрібно запроваджувати локдаун в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також ексклюзивно у випуску ведучий Савік Шустер пояснить, як відбувалися вибори у США, та покаже, хто став би президентом України в 2010 році, якби у нас голосували за американською виборчою системою.
Зокрема, політики говоритимуть про вплив, який матимуть на Україну найважливіші вибори у світі.
І будуть обговорювати чи потрібно вводити локдаун в нашій країні.
Гостями студії стануть: АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України; ВІТАЛІЙ МАРКІВ, військовослужбовець Національної гвардії України, звільнений з італійської в'язниці; МАКСИМ СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я України; АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, прем'єр-міністр України (2014-2016); ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер партії ВО "Батьківщина"; СЕРГІЙ РАХМАНІН, голова фракції партії "ГОЛОС"; ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"; АРТУР ГЕРАСИМОВ, співголова фракції партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"; ТИМОФІЙ МИЛОВАНОВ, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020); ОЛЬГА ТОКАРЮК, співавтор документального фільму "Між двох вогнів".