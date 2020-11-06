"Вибори по-американськи. Локдаун по-українськи": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вибори в США і чи потрібно запроваджувати локдаун в Україні

Сьогодні, 6 листопада, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", на глядачів очікує ексклюзив - перший виступ нацгвардійця Віталія Марківа після звільнення з італійської в'язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також ексклюзивно у випуску ведучий Савік Шустер пояснить, як відбувалися вибори у США, та покаже, хто став би президентом України в 2010 році, якби у нас голосували за американською виборчою системою.

Зокрема, політики говоритимуть про вплив, який матимуть на Україну найважливіші вибори у світі.

І будуть обговорювати чи потрібно вводити локдаун в нашій країні.

Гостями студії стануть: АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України; ВІТАЛІЙ МАРКІВ, військовослужбовець Національної гвардії України, звільнений з італійської в'язниці; МАКСИМ СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я України; АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, прем'єр-міністр України (2014-2016); ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер партії ВО "Батьківщина"; СЕРГІЙ РАХМАНІН, голова фракції партії "ГОЛОС"; ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"; АРТУР ГЕРАСИМОВ, співголова фракції партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"; ТИМОФІЙ МИЛОВАНОВ, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020); ОЛЬГА ТОКАРЮК, співавтор документального фільму "Між двох вогнів".