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Вибори в США: Байден обходить Трампа у штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство

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Вибори в США: Байден обходить Трампа у штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство
Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден випереджає чинного главу держави Дональда Трампа в ключовому штаті Пенсільванія після опрацювання 95% бюлетенів.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі у Байдена в Пенсільванії вже на 5,5 тис. голосів більше, ніж у Трампа. Досі у цьому штаті лідирував саме Трамп.

У разі якщо Пенсільванія залишиться за Байденом і Трампу не вдасться успішно оскаржити результати голосування в цьому та інших штатах, кандидат від демократів набере достатньо голосів виборників для обрання президентом США.

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Топ коментарі

  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство - Цензор.НЕТ 7533
  • 777 c1ce1aa7
    Не зря рыжий подкацапник визжал что бы остановили подсчёт голосов. Чувствовала крыса кремлёвская свой конец...Кацапня на форумах лютует усераеца...все за Трампа топят..
  • Рома Маестро
    ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ЭПОХУ КОУНОВ!!!


    БАЙДЕН ПРИЙДИ - ВОВУ ЗАБЕРИ!!!
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