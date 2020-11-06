Вибори в США: Байден обходить Трампа у штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство
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Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден випереджає чинного главу держави Дональда Трампа в ключовому штаті Пенсільванія після опрацювання 95% бюлетенів.
Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі у Байдена в Пенсільванії вже на 5,5 тис. голосів більше, ніж у Трампа. Досі у цьому штаті лідирував саме Трамп.
У разі якщо Пенсільванія залишиться за Байденом і Трампу не вдасться успішно оскаржити результати голосування в цьому та інших штатах, кандидат від демократів набере достатньо голосів виборників для обрання президентом США.