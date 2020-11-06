Центр "Бабин Яр" і головні рабини Києва та України заявили про зведення меморіальної синагоги на місці трагедії

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" спільно з головними рабинами Києва та України - Яковом Дов Блайхом (Об'єднання іудейських релігійних організацій України) та Моше Реувеном Асманом (Всеукраїнський єврейський конгрес) - ініціюють спорудження меморіальної синагоги на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Відкриття заплановано у 2021 році в рамках підготовки до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Про це повідомляє ZN.ua

Зведення меморіальної синагоги заплановано в рамках спільного бачення Меморіальним центром меморіалізації всій території Бабиного Яру, що також включатиме будівництво музею, наукового, освітнього центрів і доброустрій усієї території меморіального парку.

"Територія заповідника є місцем вбивства і вічного спокою для понад п'ятдесят тисяч євреїв, які стали жертвами злочинного нацистського режиму. Зараз тисячі людей відвідують Бабин Яр, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії та помолитися за померлих, більшість з яких мають бути згадані за юдейськими традиціями", - зазначив Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України (Об'єднання юдейських релігійних організацій України).

"Створення умов для поминання і молитви про загиблих є проявом належної їм пам'яті та поваги, - підкреслив Моше Реувен Асман, головний рабин Києва та України (Всеукраїнський єврейський конгрес). - Також наш обов'язок у тому, щоб піклуватися про людей, які відвідують Бабин Яр і потребують того, щоб гідно вшанувати пам'ять і помолитися за упокій своїх рідних і всіх, хто загинув у страшній трагедії Голокосту".

Як зазначив генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Макс Яковер, встановлення церемоніальних споруд в меморіальних парках і в інших місцях пам'яті відповідає поширеній світовій практиці. Крім того, зведення таких споруд передбачено чинними планами Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Так, на території заповідника вже діє православна церква.

"На наше переконання, створення місця для проведення церемоніальних дій і молитов безпосередньо на місці трагедії та упокоєння загиблих сприятиме подальшому перетворенню місця забуття в місце пам'яті та створить можливість для нині живучих нащадків жертв трагедії піднести молитву за їх упокоєння в спеціально призначеному для цього місці", - зазначив Макс Яковер.

Ініціатива знаходить підтримку у представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО). Відповідний лист від ВРЦіРО очікується наступного тижня. Про свою підтримку вже заявив Головуючий у ВРЦіРО, ПредстоятельПравославной Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Трагедія Бабиного Яру відома в усьому світі як один з найстрашніших символів Голокосту і невинних страждань. Це місце просякнуте страдницькою кров'ю десятків тисяч невинних людей, убитих тут. Ні нинішні покоління, ні ті, хто будуть жити після нас, не мають права забути про цю трагедію. Кожен, незалежно від віросповідання, повинен мати можливість згадати про своїх близьких, людей, які тут загинули, вшанувати пам'ять і помолитися за їх упокоєння, за те, щоб ця катастрофа не повторилася знову", - зазначив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, 29 вересня до 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд і Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Документ був підписаний міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером у присутності президента України.