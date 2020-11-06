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Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині

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Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині
У межах робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав місце дислокації військовослужбовців ЗСУ в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави ознайомився з умовами служби на передових позиціях. Також Зеленський поспілкувався з воїнами і подякував їм за службу.

"Ви захищаєте інтереси нашої країни, наш суверенітет і територіальну цілісність", - підкреслив він.

Президент нагадав, що 77 років тому було звільнено від нацистських загарбників Київ. Він висловив переконання, що і в наші дні Україна зможе звільнити свої землі від ворога. "Я впевнений: завдяки стійкості наших героїв це обов’язково станеться з тимчасово окупованим Донбасом. Дякую вам за службу. Бережіть себе, наші родини і в цілому Україну", – сказав Глава держави.

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Зеленський вручив захисникам подарунки та сертифікат на військовий автомобіль.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине - Цензор.НЕТ 1475
  • 18c49ed2
    Как и в прошлый раз? Бутафорские с 10 км. от нуля?

    Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине - Цензор.НЕТ 4652
  • wake up-UA
    Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 6917
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