Спікер робить зауваження, а поліція на виході з Ради вручає протокол, - "слуга народу" Монастирський про те, як штрафуватимуть нардепів за відсутність маски
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Нардеп нагадав, що у альтернативному до ухваленого сьогодні закону про штрафи за неносіння масок пропонувалося також встановити, що якщо працівники держустанов, в тому числі, народні депутати, порушують масковий режим, то вони мають за це підвищену відповідальність.
"Я бачу можливим притягнення народних депутатів за неносіння маски в залі Верховної Ради... Яким чином це забезпечити? Це можна, наприклад, спікер робить відповідне зауваження людині. Якщо людина не реагує, офіційне відео у Верховній Раді фіксує порушення депутатом режиму носіння масок, а Верховна Рада є громадською спорудою. І тоді поліція може на виході з Верховної Ради вручити протокол такому народному депутату", - сказав Монастирський.
Єдиним питанням, за його словами, залишається те, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, постанова про притягнення до відповідальності складається на місці вчинення правопорушення.
"Оскільки поліція не має доступу в зал Верховної Ради, - тут є от у мене питання чисто практичне", - зауважив голова комітету.