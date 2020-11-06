Спікер робить зауваження, а поліція на виході з Ради вручає протокол, - "слуга народу" Монастирський про те, як штрафуватимуть нардепів за відсутність маски

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський розповів, як можна буде притягувати до відповідальності депутатів за неносіння маски.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Нардеп нагадав, що у альтернативному до ухваленого сьогодні закону про штрафи за неносіння масок пропонувалося також встановити, що якщо працівники держустанов, в тому числі, народні депутати, порушують масковий режим, то вони мають за це підвищену відповідальність.

"Я бачу можливим притягнення народних депутатів за неносіння маски в залі Верховної Ради... Яким чином це забезпечити? Це можна, наприклад, спікер робить відповідне зауваження людині. Якщо людина не реагує, офіційне відео у Верховній Раді фіксує порушення депутатом режиму носіння масок, а Верховна Рада є громадською спорудою. І тоді поліція може на виході з Верховної Ради вручити протокол такому народному депутату", - сказав Монастирський.

Єдиним питанням, за його словами, залишається те, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, постанова про притягнення до відповідальності складається на місці вчинення правопорушення.

"Оскільки поліція не має доступу в зал Верховної Ради, - тут є от у мене питання чисто практичне", - зауважив голова комітету.

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