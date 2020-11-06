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Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ

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Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ
В суботу, 7 листопада, в Україну доставлять тіло полярника Василя Омеляновича, який наклав на себе руки навесні на станції "Академік Вернадський".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Facebook Національного антарктичного наукового центру України.

"Інформуємо вас, що всі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну. Похорон призначено на наступний понеділок, 9 листопада 2020 р.", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо 8 травня 2020 року на станції "Академік Вернадський" вчинив самогубство учасник 25-ї Української антарктичної експедиції, повар Василь Омелянович. Через карантинні заходи, запроваджені в усьому світі через COVID-19, доставити тіло полярника на Батьківщину раніше не було можливості.

Омелянович, 1985 р.н., проживав у м. Малин Житомирської області. Був учасником 16-ї, 18-ї, 20-ї і 23-ї українських антарктичних експедицій.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Не знаю скучно было. Как раз самые собачьи месяцы с Января по апрель сидел. На улице снега по пояс и -20 это максимум! А минимум -50 как раз самогон хорошо делается брага по уголку сливается получается почти чистый спирт! А так друзья говорят каким был таким и остался! Я бы может бы там и остался. Но вышло распоряжение что иностранцев на работу в Газпром не брать. Кстати националисты самые стойкие получаются из тех кто побывал в Лаптестане и видел это убожество воотчию!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Из-за бабы наверное. Нехрен если в себе и в бабе (больше конечно в себе) сомневаешься забираться к черту на кулички!
  • Джетро
    Шановний Віктор, треба читати уважніше. Я написав: "Не думаю, що комісія по набору у полярники прогледіла неврастеника".
    Тобто я сумніваюся в тому, що Василий Омелянович був неврастеником, бо це помітила б комісія. Комісія прогледіла - означає по рус. проглядела, то есть пропустила. Не верю, что проглядела, то есть не верю в официальную причину случившегося.
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