Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Facebook Національного антарктичного наукового центру України.
"Інформуємо вас, що всі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну. Похорон призначено на наступний понеділок, 9 листопада 2020 р.", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо 8 травня 2020 року на станції "Академік Вернадський" вчинив самогубство учасник 25-ї Української антарктичної експедиції, повар Василь Омелянович. Через карантинні заходи, запроваджені в усьому світі через COVID-19, доставити тіло полярника на Батьківщину раніше не було можливості.
Омелянович, 1985 р.н., проживав у м. Малин Житомирської області. Був учасником 16-ї, 18-ї, 20-ї і 23-ї українських антарктичних експедицій.