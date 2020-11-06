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У Пенсійному фонді - дефіцит 17 млрд грн. ІНФОГРАФІКА

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У Пенсійному фонді - дефіцит 17 млрд грн. ІНФОГРАФІКА
Дефіцит Пенсійного фонду України становить 17,3 млрд грн.

Про це свідчить інфографіка про доходи та витрати Пенсійного фонду за січень - жовтень 2020 року, опублікована на сайті ПФУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні доходи Пенсійного фонду за цей період становили 378 мільярдів гривень. Витрати становлять понад 395 млрд. Тобто, витрати в цей період перевищили доходи на 17,3 мільярда грн.

Водночас за відповідний період 2019 року доходи ПФУ становили 354 мільярда. З них власні надходження - 196,6 млрд грн, кошти з державного бюджету - 157,3 млрд грн.

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2 листопада 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій листопада. На пенсійні виплати направлено 0,6 мільярда грн.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    В Пенсионном Фонде - дефицит в 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 6918
  • Scorpman Y
    та лан.. фигня) вон шмыгаль обещает аж 300 долларов пенсий к 2030 году.. как говорится - голосуйте за клоунов и "ждите 40%" .. лет через 10))

    п.с. давненько рейтингов от розумкова и тп. не было.. Страшно показывать % з"за вовку-клоуна"?))
  • Тарапунька
    Красиво оформлено, все расписано разным цветом и тд, однако по сути- очередное очковтирательство. К этой новости инографика должна состоять всего из двух рисунков:
    1. Сколько средств перечислено в ПФУ от ордо за 6 лет
    2. Сколько за те же 6 лет выплачено пенсии в ордл.
    И сразу становится ясно, почему в Украине такие маленькие пенсии и отчего в Пенсионном фонде образовался дефицит в 17 млрд грн.
    Все остальное от лукавого!
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