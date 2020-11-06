Судді КС самі підтверджують, що незаконно скасували відповідальність за брехню в деклараціях, - Веніславський
Це зазначає представник президента України в КС, народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Суддя Ігор Сліденко відверто зізнається, що, ухвалюючи горезвісне рішення, суд вийшов за межі конституційного подання і прийняв рішення у власних інтересах, оскільки судді злякалися активної діяльності антикорупційних органів щодо них самих. А якщо для когось рішення незрозуміле, то КС може його розтлумачити. Тобто рішення КС, а воно за Конституцією є остаточним і загальнообов'язковим, без додаткового тлумачення може бути неправильно сприйнятим!" - сказав Веніславський.
Депутат вказав, що суддя КС Володимир Мойсик у п'ятницю повторив тезу Сліденка, заявивши, що КС може роз'яснити своє рішення з електронного декларування. "Але Конституція вимагає від суддів приймати обґрунтовані рішення. Якщо рішення обґрунтоване, то його тоді не треба додатково пояснювати! Все має бути очевидно вже з тих аргументів, які судді вказують у своєму рішенні", - підкреслив він.
Веніславський також зазначив, що глава КС Олександр Тупицький не знає, що юрисдикція суду не поширюється на акти органів місцевого самоврядування, і "розповідає якісь страшилки, про можливі сепаратистські рішення, які нікому буде зупинити, якщо буде розпущено КСУ".
Представник президента в КС вважає, що якщо судді КС виходять з площини конституційного судочинства в публічній дискусії, то це означає, що вони стають також і політиками. "Тому починають боротися за те, якою буде громадська думка. Чи правильно це для суддів КС у межах того статусу і завдань, які у них є згідно з Конституцією? Точно ні. КС за визначенням не місце для політики", - заявив він.
Веніславський переконаний, що виправити ситуацію, що склалася можна тільки заміною цього складу КС добропорядними людьми, які дотримуватимуться всіх обов'язкових вимог до конституційного судочинства.