Судді КС самі підтверджують, що незаконно скасували відповідальність за брехню в деклараціях, - Веніславський

Судді Конституційного суду України своїми коментарями самі підтверджують, що прийняли необґрунтоване рішення про визнання неконституційними положення закону "Про запобігання корупції" та скасування кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

Це зазначає представник президента України в КС, народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суддя Ігор Сліденко відверто зізнається, що, ухвалюючи горезвісне рішення, суд вийшов за межі конституційного подання і прийняв рішення у власних інтересах, оскільки судді злякалися активної діяльності антикорупційних органів щодо них самих. А якщо для когось рішення незрозуміле, то КС може його розтлумачити. Тобто рішення КС, а воно за Конституцією є остаточним і загальнообов'язковим, без додаткового тлумачення може бути неправильно сприйнятим!" - сказав Веніславський.

Депутат вказав, що суддя КС Володимир Мойсик у п'ятницю повторив тезу Сліденка, заявивши, що КС може роз'яснити своє рішення з електронного декларування. "Але Конституція вимагає від суддів приймати обґрунтовані рішення. Якщо рішення обґрунтоване, то його тоді не треба додатково пояснювати! Все має бути очевидно вже з тих аргументів, які судді вказують у своєму рішенні", - підкреслив він.

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Веніславський також зазначив, що глава КС Олександр Тупицький не знає, що юрисдикція суду не поширюється на акти органів місцевого самоврядування, і "розповідає якісь страшилки, про можливі сепаратистські рішення, які нікому буде зупинити, якщо буде розпущено КСУ".

Представник президента в КС вважає, що якщо судді КС виходять з площини конституційного судочинства в публічній дискусії, то це означає, що вони стають також і політиками. "Тому починають боротися за те, якою буде громадська думка. Чи правильно це для суддів КС у межах того статусу і завдань, які у них є згідно з Конституцією? Точно ні. КС за визначенням не місце для політики", - заявив він.

Веніславський переконаний, що виправити ситуацію, що склалася можна тільки заміною цього складу КС добропорядними людьми, які дотримуватимуться всіх обов'язкових вимог до конституційного судочинства.