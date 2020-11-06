Зеленський: "План дій щодо Донбасу" зрозумілий, детальний і з відповідальністю

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поданий українською стороною "План дій щодо Донбасу" для Тристоронньої контактної групи є реалістичним, в ньому прописані конкретні кроки і дати.

Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю на підготовку до відкриття КПВВ "Щастя" в Луганській області, передає Цензор.НЕТ.

"Якби не вірили (в реальність його виконання. - Ред.), ми б цього не робили. Представлений план дій, ми його також передали ОБСЄ. Як я і говорив, ми йдемо в напрямку Мінського формату, але повинен бути виписаний детальний план дій. Велика група наша працювала. Цей план дій зрозумілий, детальний, з кроками і датами, і з відповідальністю", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу"

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дійщодо Донбасу". Також, за словами Леоніда Кравчука, цей план передбачає: демілітаризаціяОРДЛО на початку 2021 року, контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.