Конституційний Суд звинуватив НАБУ в "підбурюванні суспільства" до вирішення політичної проблеми у неконституційний спосіб

У Конституційному суді України назвали заяву Національного антикорупційного бюро України щодо дій суду спробою підбурювання суспільства для неконституційного вирішення політичної проблеми, що склалася.

Про це йдеться в повідомленні пресслужбу КС, інформує Цензор.НЕТ.

"Низка ЗМІ поширили заяву НАБУ про те, що визнання неконституційними окремих норм закону "Про НАБУ" в частині повноважень президента загрожує повноцінній роботі установи в майбутньому. З метою надання суспільству об'єктивної і правдивої інформації повідомляємо: опубліковану заяву НАБУ направлено виключно на підбурювання суспільства і вирішення зазначеної політичної проблеми у неконституційний спосіб", - сказано в заяві КС.

При цьому, як підкреслюють у Конституційному Суді, "триває систематичне спотворення змісту рішення КС у приватних інтересах".

"Разом із тим, нагадуємо, що для приведення окремих норм закону України "Про НАБУ" у відповідність із Конституцією України суд відстрочив припинення дії цих положень на три місяці, з метою збереження цілісності системи антикорупційного законодавства, спрямованого на боротьбу з корупцією", - зазначили в КС.

Раніше в НАБУ виступили із заявою про те, що рішення, прийняті суддями КС в 2019-2020 рр. з питань боротьби з корупцією, викликають занепокоєння, і що наслідками таких рішень є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, і звільнення від відповідальності осіб, причетних до заподіяння збитків інтересам держави.