Вибори на Донбасі потрібні, але це - не самоціль, - Зеленський
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на КПВВ "Щастя" на Луганщині.
"Вибори потрібні, але це все ж таки не самоціль. Найголовніше - деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори", - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи дійсно можливо у березні наступного року провести вибори в ОРДЛО.
Президент додав, що якщо "всі хотітимуть" закінчити війну, війна точно закінчиться, й тоді можливість проведення виборів на Донбасі є.
У той же час Зеленський підкреслив, що без "нормальної безпекової ситуації" туди не зможуть приїхати спостерігачі, не буде представників усіх партій і ЦВК.
"Тому про які тоді вибори говорити?! Ми вважаємо, що той покроковий план, який запропонувала до розгляду засідання ТКГ Україна, сьогодні дає можливість усе це зробити і щоб навесні провести вибори. Але ще раз говорю: це не є найголовнішим питанням", - наголосив Зеленський.