Бізнес-спільноти розкритикували НКРЕКП за порушення європейських правил щодо тарифу на експорт електроенергії
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на лист "Першої енергетичної асоціації України" за підписом президента організації Василя Котка на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.
"Положення законопроєкту суперечать міжнародним договорам і міжнародній практиці, створюють перешкоди для чесної міжнародної конкуренції, не відповідають інтересам виробників електроенергії, а в кінцевому підсумку і споживачів, і матимуть негативні наслідки для економіки країни загалом", – написано в листі.
Своє звернення асоціація аргументує, зокрема, відсутністю плати за передання електроенергії у країнах – членах Європейської енергоспільноти при здійсненні експорту та імпорту, а оплата цього тарифу передбачена виключно в разі доправляння кінцевому споживачеві, а не для оптової торгівлі.
Своєю чергою, Український національний комітет Міжнародної торговельної палати (lCC Ukrаiпе) також виступив проти ухвалення законопроєкту і зазначив, що тарифу на передання у випадках експортних і імпортних операціях не підтримує Секретаріат Європейської енергоспільноти.
"Ceкретаріат ЕС у своїх висновках від 28 травня остаточно сформулював свою позицію, відповідно до якої заборонено встановлювати тариф на передання стосовно експортних та імпортних операцій, оскільки такі заходи є еквівалентними мито, і тому їх упровадження порушуватиме ст. 41 Договору про заснування Енергоспільноти", – ідеться в листі президента lCC Ukrаiпе Володимира Щелкунова до голови Нацкомісії з енергетики. При цьому у комітеті зазначили, що такої самої позиції дотримується суд Євросоюзу у справі FENS проти Республіки Словаччина від 6 грудня 2018 року.
Водночас бізнес-об'єднання зауважили, що проєкт закону потрібно попередньо погодити з Європейською комісією. Автори звернень упевнені, що ухвалення законопроєкту унеможливить конкуренцію з оптовими трейдерами на зовнішніх ринках через вищу ціну внаслідок включення в неї тарифу на передання, штучного блокування експорту електроенергії і, відповідно, погіршення торговельного і платіжного балансу України.
Нагадаємо, раніше суд визнав незаконним і протиправним рішення НКРЕКП зобов'язати експортерів платити тариф на передання електроенергії, оскільки це суперечило правилам ЄС.