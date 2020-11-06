Канада ввела санкції проти 13 білоруських чиновників

Канада в п'ятницю вслід за Європейським Союзом ввела санкції проти 13 чиновників із Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві, поширеній канадським МЗС.

"У координації з Європейським союзом Канада сьогодні вводить додаткові санкції проти 13 чиновників Білорусі. Канада і ЄС поділяють серйозні побоювання з приводу нинішньої ситуації в Білорусі", - наголошується в ньому.

У заяві міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампань підкреслюється, що "ті, хто відповідальний за репресії щодо громадян Білорусі, зіткнуться з дедалі більшим тиском завдяки адресним санкціям".

"Попри заклики міжнародного співтовариства до Олександра Лукашенка припинити насильство в Білорусі, його режим продовжує агресію ... Канада і далі надаватиме послідовну підтримку білоруському народу в боротьбі за мир", - додав він.

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У заяві не вказано, проти кого саме вводяться ці додаткові санкції.

Наприкінці вересня Канада разом із Великою Британією ввела санкції проти 11 білоруських офіційних осіб, зокрема, проти президента країни Олександра Лукашенка, якого ЄС і США вважають незаконно обраним, і його сина Віктора.