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Підлітки пограбували херсонську пенсіонерку, молодшому "грабіжникові" лише 13

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Двоє друзів 13 і 17 років вирвали у літньої жінки сумку і спробували утекти. Грабіжників затримав небайдужий городянин на машині. У сумці виявилися мобільний, 294 грн, пенсійне посвідчення і 5 сардельок.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Жіночі крики про допомогу почув водій автомобіля, який проїжджав повз. Він побачив, як двоє невідомих хлопців вирвали сумку з рук жінки похилого віку. Чоловік відразу зателефонував у поліцію і почав переслідувати на автомобілі грабіжників. Хлопці кинули сумку в кущі і почали бігти, але в цей момент їх зупинили патрульні поліцейські", - сказано в повідомленні поліції.

Підлітки пограбували херсонську пенсіонерку, молодшому грабіжникові лише 13 01

Одному з підлітків 13 років, другому - 17. Поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж) і збираються повідомити старшому підлітку про підозру.

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Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до 4 років.

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Топ коментарі

  • Nickol Nickols
    Тимуровцы от ОПЗЖ Подростки ограбили херсонскую пенсионерку, младшему "грабителю" всего 13 - Цензор.НЕТ 2078
  • Vika Lysenko
    Янукович шапки воровал , насиловал - презедентом выбрали , а Лозинский человека убил - опять депутатом выбрали
  • Welt Schmerz
    Та яке майбутнє, це біологічний збльов. Але придушувати його треба, щоб не псував життя повноцінним людям.
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