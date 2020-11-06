Підлітки пограбували херсонську пенсіонерку, молодшому "грабіжникові" лише 13

Двоє друзів 13 і 17 років вирвали у літньої жінки сумку і спробували утекти. Грабіжників затримав небайдужий городянин на машині. У сумці виявилися мобільний, 294 грн, пенсійне посвідчення і 5 сардельок.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Жіночі крики про допомогу почув водій автомобіля, який проїжджав повз. Він побачив, як двоє невідомих хлопців вирвали сумку з рук жінки похилого віку. Чоловік відразу зателефонував у поліцію і почав переслідувати на автомобілі грабіжників. Хлопці кинули сумку в кущі і почали бігти, але в цей момент їх зупинили патрульні поліцейські", - сказано в повідомленні поліції.

Одному з підлітків 13 років, другому - 17. Поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж) і збираються повідомити старшому підлітку про підозру.

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Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до 4 років.