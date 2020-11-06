За фактом поранення нашого воїна на Донбасі в ОБСЄ направлено ноту, - Тристороння контактна група

Україна направила ноту до ОБСЄ у зв'язку з обстрілом на Донбасі, в результаті якого був поранений український військовий.

Про це заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нота направляється щоразу, коли українські військові отримують поранення або гинуть. Реагування йде в робочому порядку, фіксуються обстріли та повідомляється про них. Була спільна заява країн Євросоюзу, в якій говорилося, що вони підтримують стриманість української сторони та спроби налагодити ситуацію через ТКГ. Ця підтримка багато вартує, це не порожні слова. Вони засудили Росію за обстріл і закликали її також використовувати ТКГ для розв'язання питань", — сказав Арестович.

Він також розповів, чи можна вивести озброєння з території Донбасу до початку наступного року, як прописано в плані дій з організації виборів на території ОРДЛО.

"Є приклад Ізраїлю, який з 1982 до 2000 роки тримав так звану зону безпеки в південному Лівані, яка була шириною 150 і глибиною в різних місцях до 30 км. І коли їм знадобилося 2000 року вийти, вони вийшли за одну ніч. Армія південного Лівану, яка була додатковою силою, також вийшла за одну ніч. Потрібно відрізняти технічну можливість та бажання. Технічно можуть вийти (військові з Донбасу - ред.) за тиждень або навіть швидше. Дивлячись як виходити, яку команду дасть Путін", — заявив речник української делегації в ТКГ.

Арестович заявив, що Україна змушує Путіна визначитися з подальшими діями.

"Я називаю те, що зараз відбувається, примусом до конкретизації. У них був такий термін "примус до миру". Минає рік з минулої зустрічі в Нормандському форматі. Підпис Путіна стоїть під протоколом. Він виконується російською стороною лише частково, і є ризик, що він взагалі буде зірваний. Питання, яке ми завжди ставимо російській делегації: ви взагалі хочете виконувати той документ, який підписав ваш президент, чи ви хочете порушити підпис Путіна? На них це дуже впливає, вони бліднуть і беруть перерву. І є питання, хоче Путін зберегти обличчя, вивести війська і врегулювати конфлікт на Донбасі? Певні ознаки цього є", — сказав він.

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