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У штабі Байдена пообіцяли вивести Трампа з Білого дому, якщо він не захоче піти самостійно

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У штабі Байдена пообіцяли вивести Трампа з Білого дому, якщо він не захоче піти самостійно
Дональда Трампа можуть примусово видворити з Білого дому, якщо він не визнає результатів виборів.

Про це заявив представник штабу Байдена Ендрю Бейтс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

"Як ми сказали 19 липня, на цих виборах рішення приймає американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатен вивести порушників з Білого дому", - сказав Бейтс у відповідь на повідомлення про те, що Трамп не планує визнавати поразку.

Вибори президента відбулися у Сполучених Штатах 3 листопада. Зараз у країні триває підрахунок голосів, Байден збільшує відрив від Трампа.

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