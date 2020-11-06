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Результати опитування Зеленського хочуть скасувати через суд

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Результати опитування Зеленського хочуть скасувати через суд
В Окружний адміністративний суд Києва надійшов позов до президента Володимира Зеленського та політичної партії "Слуга Народу". Позивач вимагає скасувати результати опитування, проведеного під час місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Позивач хоче, щоб суд визнав протиправними і скасував результати опитування, яке ініціював глава держави. На думку позивача, його результати "можуть спотворити думку українців з важливих питань, серед яких і національна безпека України".

Зараз суд вирішує, чи відкрити провадження в адміністративній справі.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Відповіді народу не сподобалися Зеленському?
    Результаты опроса Зеленского хотят отменить через суд - Цензор.НЕТ 3524
  • Андрей Максимов ea238c91
    Как можно отменить то что не имеет законной и юридической силы?
  • SANDY
    якась дурня.... в цього опитування і результатів немає.... що там відміняти?
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