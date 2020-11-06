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Питання розпуску ВР залишається відкритим, - Корнієнко

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Питання розпуску ВР залишається відкритим, - Корнієнко
Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про розпуск ВР заявив, що зараз парламент для країни важливий, але питання - відкрите.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

На запитання, як у фракції "Слуга народу" відреагували на можливість розпуску, Корнієнко відповів: " Ми зрозуміли посил президента трохи ширше - що це занепокоєння подіями в країні, суді, фракції "Слуга народу" щодо підтримки чи непідтримки певних законопроєктів до такої міри, що президент використав таку форму. Щодо дискусії взагалі про розпуск ... я думаю, що зараз для країни парламент важливий у такий важкий момент, ми це вчора побачили, що бюджет голосується більшістю фракцій ВР...".

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За його словами, питання розпуску відкрите. "Ми розуміємо, що Конституційних підстав немає", - сказав Корнієнко.

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  • Павло ШОвте
    Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5292
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    Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9933
  • Олександр Дніпро
    Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2106
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