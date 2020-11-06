Новини • Місцеві вибори-2020

5 партій проходять до облради Харкова, найбільше мандатів - у блоку Кернеса

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5 партій проходять до облради Харкова, найбільше мандатів - у блоку Кернеса
У Харківську обласну раду пройшло 5 партій, найбільшу підтримку - близько 34% - отримав "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Про це повідомляє із засідання обласної виборчої комісії місцеве видання "Объектив", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оголошеними даними, "Блок Кернеса - Успішний Харків" набрав 34,53%, "Опозиційна платформа - За життя" - 21,33%, "Слуга народу" - 12,76%, "Блок Світличної "Разом" - 12 40% , "Європейська Солідарність" - 8,05%.

Загалом до Харківської облради балотувалися 11 партій. Загальна кількість виборців, які голосували за депутатів до Харківської облради, - 630 688, повідомили в облвиборчкомі.

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Топ коментарі

  • 133133
    я искренне удивлён, что эта столица жлобизма не выбрала шария
  • alex bf2834f5
    я из Харькова,так это он еще мягко высказался-здесь просто рассадник балалаечной козломордии
  • Garry Grant
    Инвалиды мозга выбрали мером инвалида-колясочника.
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