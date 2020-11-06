5 партій проходять до облради Харкова, найбільше мандатів - у блоку Кернеса
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У Харківську обласну раду пройшло 5 партій, найбільшу підтримку - близько 34% - отримав "Блок Кернеса - Успішний Харків".
Про це повідомляє із засідання обласної виборчої комісії місцеве видання "Объектив", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з оголошеними даними, "Блок Кернеса - Успішний Харків" набрав 34,53%, "Опозиційна платформа - За життя" - 21,33%, "Слуга народу" - 12,76%, "Блок Світличної "Разом" - 12 40% , "Європейська Солідарність" - 8,05%.
Загалом до Харківської облради балотувалися 11 партій. Загальна кількість виборців, які голосували за депутатів до Харківської облради, - 630 688, повідомили в облвиборчкомі.