Депутатка СН Верещук підставляє Зеленського, пообіцявши провести на засідання комітету ВР протестувальників проти контролю над розрахунковими операціями, - журналіст Плінський

Ірина Верещук, яка потрапила в парламент за списками партії "Слуг народу" і нещодавно балотувалася на пост мера Києва, 10 листопада пообіцяла провести в Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики представників протестного руху за скасування контролю над розрахунковими операціями.

Про це розповів у своєму паблік представник руху Сергій Доротич.

Слід зазначити, що норми закону щодо детінізації розрахункових операцій, які вимагають скасувати протестувальники, були внесені як невідкладні президентом Володимиром Зеленським минулого року і спрямовані на зменшення тіньової економіки в торгівлі.

Протестувальники ж вимагають натомість ухвалити законопроєкти 3853-1, 3853-2, авторства нардепа Южаніної.

"Після провалу мітингу і зашквара з "ювеліркою Разумкова" спонсори поставили ультиматум: "До кінця листопада закон Южаніної продавити". Відстрочка їх не цікавить.

Якщо не продавлять закон, проєкт SaveФОП закривають. Саме тому наступного тижня вони йдуть в атаку.

Доротич і Орлов агресивно штурмуватимуть комітет Гетманцева і вимагатимуть провести закон Южаніної за всяку ціну.

Доротич якимось чином втягнув у це Ірину Верещук, яка пообіцяла завести цих людей на комітет.

Чудова підстава для Зеленського (з боку Ірини)", - прокоментував у Фейсбуці ситуацію журналіст Плінський.

До агресивних дій протестувальники вдалися вже сьогодні - почали перекривати траси міжнародного значення в деяких великих містах, показуючи таким чином свою незгоду з введенням контролю за оборотами їх бізнесу. Додаткова вимога, яку оголошують присутні - не вводити карантин у зв'язку з епідемією Covid-19. Слід зазначити, що в Україні кількість хворих вже майже 10 000 за добу.