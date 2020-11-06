Депутатка СН Верещук підставляє Зеленського, пообіцявши провести на засідання комітету ВР протестувальників проти контролю над розрахунковими операціями, - журналіст Плінський
Про це розповів у своєму паблік представник руху Сергій Доротич.
Слід зазначити, що норми закону щодо детінізації розрахункових операцій, які вимагають скасувати протестувальники, були внесені як невідкладні президентом Володимиром Зеленським минулого року і спрямовані на зменшення тіньової економіки в торгівлі.
Протестувальники ж вимагають натомість ухвалити законопроєкти 3853-1, 3853-2, авторства нардепа Южаніної.
"Після провалу мітингу і зашквара з "ювеліркою Разумкова" спонсори поставили ультиматум: "До кінця листопада закон Южаніної продавити". Відстрочка їх не цікавить.
Якщо не продавлять закон, проєкт SaveФОП закривають. Саме тому наступного тижня вони йдуть в атаку.
Доротич і Орлов агресивно штурмуватимуть комітет Гетманцева і вимагатимуть провести закон Южаніної за всяку ціну.
Доротич якимось чином втягнув у це Ірину Верещук, яка пообіцяла завести цих людей на комітет.
Чудова підстава для Зеленського (з боку Ірини)", - прокоментував у Фейсбуці ситуацію журналіст Плінський.
До агресивних дій протестувальники вдалися вже сьогодні - почали перекривати траси міжнародного значення в деяких великих містах, показуючи таким чином свою незгоду з введенням контролю за оборотами їх бізнесу. Додаткова вимога, яку оголошують присутні - не вводити карантин у зв'язку з епідемією Covid-19. Слід зазначити, що в Україні кількість хворих вже майже 10 000 за добу.