Марків: італійський суд запитував у мене дані, що становлять військову таємницю

Виправданий апеляційним судом Італії нацгвардієць Віталій Марків заявив, що італійські суд і слідство хотіли отримати у нього дані, які він не міг озвучити, оскільки давав військову присягу. А коли він відмовився - додали термін за відмову співпрацювати зі слідством.

Про це Марків розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони від мене хотіли таку інформацію, яку я не був у змозі їм надати. А ту інформацію, яку вони в мене питали, я їм відкрито говорив: робіть запит у Міністерство внутрішніх справ, в Міністерство оборони. Якщо вони письмово авторизують надати вам таку інформацію, будемо вже з вами говорити. Але таким чином їм це не підходило", - розповів Марків.

За словами нацгвардійця, через це суд першої інстанції дав йому більший термін, ніж передбачалося.

"Прокурор запитував 17 років, а у зв'язку з тим, що вони мотивували неспівпрацю з органами слідства - це суддя визнала такий вирок, вона має право - дали 24 роки", - пояснив Марків.

"Я - військовослужбовець збройних формувань України, давав присягу. Тому про це (розголошення секретних даних. - Ред.) не йшло ніякої навіть абсолютно мови", - додав Марків.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.