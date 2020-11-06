Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков

Нацгвардієць Віталій Марків, якого суд першої інстанції в Італії засудив до 24 років ув'язнення за вбивство журналістів на Донбасі, а апеляційний суд виправдав, відмовився визнати свою провину і просити італійського президента про помилування.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Віталію, ти ж розумієш, що є один шлях: визнати провину і попросити помилування. І тоді буде зрозуміло, що якби це сталося, його би помилував президент Італії, припустимо, відправив би в Україну", - розповів Аваков.

За словами міністра внутрішніх справ, такий розвиток подій дуже зашкодив би Україні.

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"Другий позов був проти України. Це означало б, що українські воїни здійснювали військові злочини", - пояснив Аваков.

"Віталій тоді сказав: "Я на це не можу піти". Скільки треба - стільки буду, за мене держава бореться", - додав він.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.