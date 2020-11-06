Новини • Агресія Росії проти України, Правосуддя

На Луганщині найманця із батальйону "Призрак" засуджено до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном 3 роки, - прокуратура

241823
На Луганщині найманця із батальйону "Призрак" засуджено до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном 3 роки, - прокуратура
Сєвєродонецький міський суд прирік місцевого жителя, який перебував у НЗФ РФ "Призрак", до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Встановлено, що у квітні 2014 житель Сєвєродонецька брав участь у діяльності так званої "охорони громадського порядку" в НЗФ "Призрак". Виконуючи вказівки "керівництва", він ніс службу на одному з блокпостів, де виконував контрольно-пропускні функції: перевіряв документи і з'ясовував мету прибуття на територію формування. Крім того, в його обов'язки входило здійснення пристрілки автоматичної зброї.

"Засуджений повністю визнав свою провину, сприяв слідству і дав свідчення про інших учасників незаконних збройних формувань", - сказано в повідомленні прокуратури.

Читайте також: Керівнику підпільної в’язниці "Ізоляція" на Донеччині заочно повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Serhios Bond
    Сепарня гнилая,а не мог этот "суд" наградить ублюдка,премию там выписать,не? Тьху,гыдота.
  • ALEX SUROVV
    в его обязанности входило осуществление пристрелки автоматического оружия.- Незаконное ношение и использование оружия уже до 7 лет тянет. Плюс терроризм и измена Родины. Откуда же вы твари ему статью *за хулиганство* нашкрябали?
  • ALEX SUROVV
    За что ему такое строгое наказание? Он что стакан семечек украл что ему ах 4 года условно дали? Желаю чтобы судьи в один прекрастный день получили отдачу от своих решений.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини