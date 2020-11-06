Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко

Дискурс, розпочатий президентом України Володимиром Зеленським, щодо Конституційного суду України, є тиском на нього і його суддів, повідомив суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі ток-шоу "Мир і війна" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.

"Так, абсолютно вірно. Я вважаю, це моя особиста думка, але будь-який професійний юрист, знайомий з українським законодавством, вам скаже, що сам дискурс, поставлений президентом, щодо Конституційного суду, вже є тиском на Конституційний суд і на його суддів. А стосовно законопроекту, про який ви говорите, мені здається, кожен, хто звернеться до компетентних органів із заявою про злочин, буде абсолютно правий, оскільки там очевидні ознаки посягання на державний лад України", - сказав Сліденко.

Як повідомлялося, Сліденко заявив, що ще 8 жовтня написав заяву про відставку через тиск з боку Офісу президента, однак рішення за заявою про відставку ще не прийнято. "8 жовтня я написав заяву ... Якщо держава Україна мені не довіряє в особі представника президента ... то я не маю права бути в цьому органі (КС)", - сказав Сліденко.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.