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МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу

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МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу
Міністерство закордонних справ України висловило Міністерству закордонних справ Російської Федерації протест у зв'язку з черговим провокаційним указом президента Російської Федерації, який намагається легалізувати незаконну видачу в окремих районах Донецької і Луганської областей України документів і реєстраційних знаків транспортних засобів мешканцям цих районів, а також надання їм російського громадянства у спрощеному порядку.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляє пресслужба МЗС України.

"Протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за Мінськими домовленостями, ігнорує зусилля, що докладаються в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької і Луганської областей України. Вкотре наголошуємо, що кремлівські укази стосовно т.зв. "визнання документів і реєстраційних знаків" та "спрощеного порядку" надання громадянства Російської Федерації жителям окремих районів Донецької і Луганської областей України не визнаватимуться українською стороною", - говориться в повідомленні.

У МЗС зазначають, що міжнародне співтовариство також не визнаватиме ці російські документи і будь-які угоди на їх основі.

"У зв’язку з публікацією цього указу МЗС висловлює рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти, закликає наших міжнародних партнерів, насамперед по лінії Нормандського формату, засудити дії РФ та вжити необхідних засобів тиску, у т.ч. санкційного. Це питання якнайшвидше буде порушене Україною на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та РЄ", - підсумували в МЗС.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса - Цензор.НЕТ 2466
  • Олег Войтенко
    Ну да, кацапы выдают лугандонам паспорта с прицелом на официальное введение своих войск на случай если мы таки решимся отвоевывать нашу землю по примеру айзербайджанцев, а клоун в ответ открывает пункт пропуска с банком (чтобы лугандонам было удобнее украинскую пенсию получать не сильно напрягаясь) и сдает еще четыре участка фронта кацапам.

    При этом адекватным ответом на раздачу кацапских паспортов был бы отказ (все согласно международному праву) платить пенсии и пособия лугандонам и поставлять воду и электроэнергию по мизерным ценам. Но это если бы у нас был нормальный президент, а не это зеленое чмо (впрочем шоколадное не намного лучше).
  • Володимир Волошин 55d42e7b
    ого, а що з цього приводу скаже потвора-Кравчук?
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