МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу
Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляє пресслужба МЗС України.
"Протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за Мінськими домовленостями, ігнорує зусилля, що докладаються в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької і Луганської областей України. Вкотре наголошуємо, що кремлівські укази стосовно т.зв. "визнання документів і реєстраційних знаків" та "спрощеного порядку" надання громадянства Російської Федерації жителям окремих районів Донецької і Луганської областей України не визнаватимуться українською стороною", - говориться в повідомленні.
У МЗС зазначають, що міжнародне співтовариство також не визнаватиме ці російські документи і будь-які угоди на їх основі.
"У зв’язку з публікацією цього указу МЗС висловлює рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти, закликає наших міжнародних партнерів, насамперед по лінії Нормандського формату, засудити дії РФ та вжити необхідних засобів тиску, у т.ч. санкційного. Це питання якнайшвидше буде порушене Україною на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та РЄ", - підсумували в МЗС.