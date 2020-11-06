Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко оприлюднив своє бачення питання проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гриценко зазначив: "Коли і навіщо? Спочатку Кравчук, за ним Зеленський заговорили про можливість проведення виборів в ОРДЛО: перший - "до 31 березня", другий - "навесні". П’ять позицій.

1) Чи можна провести там вибори? Можна. Можна і "навесні". Можна і "до 31 березня". Думаю, це реалістично - десь з 2025 року і далі.

2) На виборах насправді не варто фокусуватися/зациклюватися. Після деокупації, коли це станеться, для людей там не вибори головне. Найважливіше для людей - це відновлення нормального життя: спокій і порядок, робота, освіта, медицина, транспортне сполучення...

3) Не втягуючись у ще більшу конфлікність, притаманну всім виборчим кампаніям, відновлення нормального життя можуть, і набагато ефективніше, забезпечити перехідні адміністрації. Їх варто сформувати/призначити на тристоронній основі: з мешканців ОРДЛО (не обтяжених злочинами, корупцією і російськими паспортами); з представників української влади з вільних від ворога територій; міжнародних представників, делегованих ООН/ОБСЄ.

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4) Такі адміністрації протягом кількох років мають відновити на території ОРДЛО закон і порядок, а вже потім - можна планувати проведення виборів. Виборів, у яких зможуть безпечно взяти участь усі українські партії й вимушені переселенці, з нормальною роботою виборчих комісій, з вільною агітацією, з відновленими там українськими ЗМІ...

5) Будь-які розмови/плани проведення виборів в ОРДЛО наступного року - це ілюзія, блеф, самообман, нерозуміння ситуації, безвідповідальність, що завгодно інше, але точно не проукраїнська державницька позиція".