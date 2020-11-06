Період після виборів президента США - дуже небезпечний для України, - Милованов
Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" " президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Милованова, час змін і нестабільності настане в Штатах після виборів незалежно від того, хто переможе.
"Для нас буде певний період, в незалежності від того, чи це буде Байден, чи буде Трамп, поки буде встановлюватися нова влада. Або, навіть якщо залишиться Трамп, будуть певні зміни в Держдепі6 тощо. Цей період буде тривати кілька місяців. Будуть суди спочатку, потім інавгурація, потім зміна команди", - розповів він.
"Це дуже небезпечний для нас період часу, тому що це дає можливість для Росії проводити певні дії, а Сполучені Штати Америки будуть в цей момент трошки зайняті іншим", - вважає Милованов.
Особливу небезпеку становить те, що в Україні в цей період саме починається конституційна криза.
"Я би всіх просив почекати трошечки з цим конфліктом, якщо є державництво якесь... Хай заспокояться Сполучені Штати Америки, ми з'ясуємо, на якому ми світі знаходимося, що вигідно для України, яка наша позиція, і тоді вже ми будемо "рвати" один одного тут", - додав Милованов.