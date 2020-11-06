Обухівський тервиборчком на Київщині провів перерахунок голосів і встановив достовірні результати виборів, - депутат міськради Яцун
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Яцун зазначив: "Завершується третя доба напруженої боротьби проти спроби фальсифікації результатів виборів в Обухівській міській ТВК ( на 370 голосів), яка могла призвести до втрати "Голосом" одного депутатського мандату на користь партії "За майбутнє".
Вже зараз можу сказати, що ми перемогли і сьогодні ТВК офіційно проголосувала за результати виборів до Обухівсько міської ради, за якими "Голос" отримує 4 мандати, як і було очікувано за результатами паралельного підрахунку на основі первинних протоколів ДВК з мокрими печатками
Для цього довелося чимало зробити:
Передусім я оперативно звернувся до Національної поліції із заявою про злочин за ознаками вчинення дій, передбачених ч.1, 2 Ст. 158-3 КК України (фальсифікація, підроблення виборчої документації).
Велике дякую колегам з партій УДАР Віталія Кличка і Батьківщина - Володимиру Геращенку, Ігорю Сухіну та іншим, які увечері 04.11.2020 оперативно виявили і зафіксували факт заповнення сфальшованих уточнених протоколів ДВК прямо в приміщенні ТВК, по факту чого були подані в поліцію нові заяви про злочин, відповідно 05.11.2020 було відкрите кримінальне провадження за ознаками вчинення дій, передбачених ч.1, 2 Ст. 158-3 КК України (фальсифікація, підроблення виборчої документації)".