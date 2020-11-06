Обухівський тервиборчком на Київщині провів перерахунок голосів і встановив достовірні результати виборів, - депутат міськради Яцун

Депутат Обухівської міськради Богдан Яцун заявив про те, що після трьох діб перерахунку голосів на місцевих виборах Обухівська територіальна виборча комісія встановила достовірні результати голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Яцун зазначив: "Завершується третя доба напруженої боротьби проти спроби фальсифікації результатів виборів в Обухівській міській ТВК ( на 370 голосів), яка могла призвести до втрати "Голосом" одного депутатського мандату на користь партії "За майбутнє".

Вже зараз можу сказати, що ми перемогли і сьогодні ТВК офіційно проголосувала за результати виборів до Обухівсько міської ради, за якими "Голос" отримує 4 мандати, як і було очікувано за результатами паралельного підрахунку на основі первинних протоколів ДВК з мокрими печатками

Для цього довелося чимало зробити:

Передусім я оперативно звернувся до Національної поліції із заявою про злочин за ознаками вчинення дій, передбачених ч.1, 2 Ст. 158-3 КК України (фальсифікація, підроблення виборчої документації).

Велике дякую колегам з партій УДАР Віталія Кличка і Батьківщина - Володимиру Геращенку, Ігорю Сухіну та іншим, які увечері 04.11.2020 оперативно виявили і зафіксували факт заповнення сфальшованих уточнених протоколів ДВК прямо в приміщенні ТВК, по факту чого були подані в поліцію нові заяви про злочин, відповідно 05.11.2020 було відкрите кримінальне провадження за ознаками вчинення дій, передбачених ч.1, 2 Ст. 158-3 КК України (фальсифікація, підроблення виборчої документації)".

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