Посли Німеччини та Франції вітають відкриття пункту пропуску "Щастя" як результат паризьких домовленостей "нормандської четвірки"

Посли Німеччини та Франції в Україні вказують на важливість відкриття КПВВ "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі, що є одним із результатів реалізації домовленостей "нормандської четвірки" в грудні 2019 року в Парижі.

"КПВВ "Щастя" - один із конкретних результатів останнього саміту "нормандської четвірки". Дуже сучасний і привабливий! Я сподіваюся, що багато людей із непідконтрольних територій незабаром можуть скористатися цими послугами! Важливий крок у боротьбі за серця людей!" - написала в п'ятницю у твітері посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Радий бути сьогодні разом із Володимиром Зеленським на КПВВ "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі. Запрацює вже 10/11. Полегшить повсякденне життя людей. Вітання за цю роботу. Реалізація одного з рішень "нормандського саміту" в Парижі. Браво, Україно", - зазначив у твітері посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Дивіться також: Зеленський відвідав новий КПВВ "Щастя" на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 6 листопада президент України Володимир Зеленський разом із представниками дипломатичних місій оглянув новий контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі, який почне роботу 10 листопада. Цього дня також буде відкрито КПВВ "Золоте".