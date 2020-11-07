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МОЗ пропонує запровадити "жорсткий карантин вихідного дня", - Степанов

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МОЗ пропонує запровадити "жорсткий карантин вихідного дня", - Степанов
Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме запровадження карантину вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Це ми будемо пропонувати, враховуючи ураганні темпи поширення хвороби в Європі, в Україні теж. Думаю, що в найближчі дні ми перетнемо позначку в 10000 (хворих). Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня (субота-неділя), це загальна помаранчева зона з чіткими обмеженнями щодо роботи установ за часом", - сказав Степанов.

Він додав, що обмеження буде запроваджено, але "не вбиваючи окремі сектори бізнесу, насамперед малого та середнього бізнесу".

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    т.е с понедельника по пятницу можна работать и чихать друг на друга,
    а выходные сиди дома? - мудрое решение проблемы...по зеленому так - рубанули, а попали или нет какая разница?
  • Татьяна Лайф
    Этот карантин выходного дня в плане прекращения эпидемии мало эффективен, но но добьёт все кафешки и маленькие магазинчики, которые люди и посещают в основном в выходные дни- то есть опять малый бизнес, который и так еле жив, в очередной раз слегка передут поездом.
    Главный разносчик ковид - это школы. Оставьте только младшие классы, остальных в он лайн до нового года - это будет гораздо эффективней. Школы переполнены , в классах по сорок человек- какие карантины выходного дня в полупустых магазинах надо вводить? Пусть все , работающие по выходным, не впускают без масок к себе- за это штрафуйте. Контролируйте общественный транспорт каким-то образом. Не суббота с воскресеньем источники вируса, вирус гуляет в школах и в маршрутках- где все без масок всю неделю
  • maravillo
    Таке питання: як умудрявся Гройсман робити дороги, не розкрадаючи ніякий фонд?

    При чому, ті дороги хоч було видно.
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