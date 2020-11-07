Після теракту у Відні з посади усунули главу антитерористичного бюро - через "неприпустимі помилки"

Главу Управління щодо боротьби з тероризмом у Відні Еріха Цветтлера відсторонили від посади за власним бажанням через низку помилок, які зробили можливим терористичний напад у столиці Австрії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про "очевидні і неприпустимі помилки" спецслужб країни.

Зокрема, словацькі правоохоронці зверталися до австрійських колег і повідомляли, що в липні чоловік, який влаштував теракт, намагався купити боєприпаси. Також стало відомо, що він зустрічався в Німеччині з двома чоловіками, які перебували під спостереженням спецслужб.

Також нападника достроково випустили із в'язниці, куди він потрапив за намір поїхати воювати в Сирії на боці бойовиків "Ісламської держави". Він зміг обдурити систему програми дерадикалізації.

Тобто чоловік не лише зміг обдурити цю систему, а потім спецслужби не помітили свідчень, що він готує напад.

Після теракту влада закрила дві мечеті, які відвідував нападник, бо вони, ймовірно, сприяли радикалізації. Одна з цих мечетей - Оттакрінг (Ottakring) - відома своїми зв’язками з ісламістами, додає BBC.

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