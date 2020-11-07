Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Найманці РФ за добу двічі порушили перемир'я, у ЗСУ без втрат

138816
Найманці РФ за добу двічі порушили перемир'я, у ЗСУ без втрат
За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей із боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби уздовж всієї лінії розмежування дотримувалися режиму тиші.

Читайте також: Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко

Найманці РФ за добу двічі порушили перемиря, у ЗСУ без втрат 01

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • ГЕТЬМАН UA
    а кто сказал что у нас перемирие? это тот кто сказал на Порошенко, что он "наживается" на войне?
  • 5 копійок
    Якщо не вцілили в когось, то нещітаіцца.
  • Yakov Nemo
    Сосед кидал камни в окна ,моего дома ,но не прицельно ,окна целы ,решил после этого перенести забор в свою сторону ,может быть это разбудит в нем милосердие , и он перестанет кидать камни и вернёт хоз блок ,захваченный 5-ть лет назад ,перестанет приставать к жене 🙏🤦🤫🤔🙄😂😂😂😂😂
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини