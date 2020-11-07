Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
"У нас ще немає остаточної заяви про перемогу, але цифри засвідчують ясно і переконливо, що ми виграємо вибори", - сказав Байден, звертаючись до виборців.
Він зазначив, що ще добу тому його кандидатура відставала в Джорджії, а тепер він лідирує там. Схожа ситуація у Пенсільванії, Арізоні та Неваді.
"Ми збираємося виграти цю гонку з явною перевагою", - підкреслив Байден.
Він додав, що не дозволить, щоб хтось зупинив підрахунок голосів.
"Мені однаково, як би хто не намагався зупинити це. Я не дозволю, щоб це відбулося", - заявив кандидат від демократів.
Він повідомив, що його команда почала переговори з експертами в галузі охорони здоров'я про плани реагування на пандемію.
"Я хочу, щоб всі знали, що в перший же день ми збираємося привести в дію наш план боротьби з цим вірусом", - завив Байден.
Він пообіцяв, що його адміністрація "може врятувати багато життів найближчими місяцями".
Байден додав, що його обов'язком як президента буде "представляти всю націю." "Ми можемо бути противниками, але ми не вороги. Ми ж американці", - заявив він.
"Я ніколи не був так оптимістично налаштований щодо майбутнього цієї країни", - зауважив Байден.
Раніше ЗМІ прогнозували, що Байден у п'ятницю ввечері оголосить себе переможцем президентських виборів.
Голосування в США відбулося 3 листопада. Наразі ситуація складається на користь Байдена. Тим часом його суперник, чинний президент США Дональд Трамп, вимагає перерахунку голосів у деяких штатах.