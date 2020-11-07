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В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали

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В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали
В Україні станом на ранок суботи, 7 листопада, зафіксовано рекордні 10 746 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, померли 187 осіб, видужали 8 685 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема серед дітей  дітей - 316, серед медпрацівників - 519.

Також за останню добу госпіталізовано 1 470 осіб, летальних випадків - 187, одужали 8 685 осіб, здійснено 82 327 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР - 51 258, методом ІФА - 31 069).

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За весь час пандемії в Україні захворіли 450 934 осіб, одужали 204 229 осіб, летальних випадків - 8 312, проведено  3 572 433 ПЛР-тестів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області (1008), у  Києві (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали 01
В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали 02

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Топ коментарі

  • Антип61
    Надо поблагодарить за это всех безмасочников и "обычных гриппунов". Помните, как они всюду тыкали ссылки типа этой Від пневмонії та грипу у січні в Україні померло понад 600 людей в попытках убедить всех, что ковид это обычный грипп? Так там была смертность от всех вирусных и бактериальных пнавмоний за два месяца на пике сезонной заболеваемости. А теперь сезон заболеваемости только начинается, а уже один вид вируса дает такую же смертность за 3 дня. А в больницах за кислорода уже не хватает на всех.
    Так что , павлины обычный грипп, говорите?
  • Андрей Сафhjyjd
    Треба вже щось робити з цим: по-перше, закривати школи, бо у сина третина учнів нe ходять - хворіють, запускати більшe громадського транспорту, особливо приміських потягів, автобусів. Закривати кінотeатри, кафe, рeсторани - всі на винос або на вулиці. Бригади поліцeйських в транспорті, магазинах, щоб контролювали носіння масок. Фірми хай пeрeводять людeй на дитанційну роботу
  • Zemer
    Дома без работы на крупах и макаронах можно прожить. А можно работать полноценно питаться, но кратно вырастает риск заразиться и тебя сытого повезут в катафалке со скоростью 73 км/ ч по хорошей дороге которую построили с 73% откатом. В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали - Цензор.НЕТ 9627
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