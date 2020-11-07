В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали

В Україні станом на ранок суботи, 7 листопада, зафіксовано рекордні 10 746 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, померли 187 осіб, видужали 8 685 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема серед дітей дітей - 316, серед медпрацівників - 519.

Також за останню добу госпіталізовано 1 470 осіб, летальних випадків - 187, одужали 8 685 осіб, здійснено 82 327 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР - 51 258, методом ІФА - 31 069).

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За весь час пандемії в Україні захворіли 450 934 осіб, одужали 204 229 осіб, летальних випадків - 8 312, проведено 3 572 433 ПЛР-тестів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області (1008), у Києві (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.



