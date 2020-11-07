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В Одесі суботу оголошено днем жалоби через смерть Жванецького

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В Одесі суботу оголошено днем жалоби через смерть Жванецького
В Одесі 7 листопада оголошено днем жалоби через смерть письменника-сатирика, народного артиста України Михайла Жванецького, який був почесним громадянином міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на увесь світ, почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем ​​жалоби. Відповідне розпорядження підписав міський голова Одеси Геннадій Труханов", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що в пам'ять про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях його рідної Одеси буде приспущено прапори з траурними стрічками.

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Топ коментарі

  • Olia Prokofieva
    Юморист он конечно был отменный, но и приспособленец знатный, принимающий из кровавых рук путина награды и звания
  • sv_bombardier
    За "кроликами" тоже траур будем объявлять? Жванецкий за бабло перед кацапами всю жизнь пританцовывал на сцене. Обычный хитрожопый еврей. Евреи почему-то на лопату не идут. Зеленский яркий пример. Посмотрите по пятницам кацапское ТВ, как наши бывшие соотечественники веселят свинорылых. Идет война, а им смешно и весело!
  • Frol Fedoroff
    Может вам стоит мозги включить? Человеку за 80, попробуй в таком возрасте потягаться с ***** и его репрессивной машиной. У нас бородатые "мальчики" в ********* штанишках устали от войны, которую только на экране видят, а вы на Мишу гоните. Достаточно того, что он не сказал ни одного кривого слова против Украины, как это сделали, Кобзон, Табаков, Боярский, Розенбаум
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