Друзів України в Конгресі США переобрано, відкривається нове вікно можливостей, - Порошенко

Україна має цінувати стратегічне партнерство із США та двопартійну підтримку в Конгресі, яка збережеться після виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ключова позиція – і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, - ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, кого було обрано президентом", – переконаний політик.

Читайте також: Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус

"Нам потрібно цінувати цю двопартійну підтримку (демократів і республіканців. – Ред.), яка сьогодні є в України. І в жодному разі жодними телефонними розмовами, жодними російськими сценаріями "п’ятої колони" всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати", – наголосив Порошенко.

"Зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і Сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані – і Марсі Каптур, яка очолює український кокус, і всі, хто традиційно бореться за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському Конгресі", – додав лідер "Європейської Солідарності".

Читайте також: Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою

Він зазначив, що ще більший прогрес можливий у відносинах із США.

"Якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей – я наголошую, що вже в 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо провести переговори і отримати зенітні комплекси "Patriot". Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху - як це і записано в Конституції за моєю пропозицією – до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО", – резюмує Порошенко.