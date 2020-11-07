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Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський

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Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський
Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході", - повідомляється у твіті.

Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності країни. "Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - підкреслив президент.

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Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський 01

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4404
  • Senator S 01a656ec
    На сериал про Голобородьку хватит... Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 609
  • Стрелок
    та ты шо. серьезно?
    "великое крадивництво-2"?
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