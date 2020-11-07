Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський
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Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей.
Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході", - повідомляється у твіті.
Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності країни. "Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - підкреслив президент.