"Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників

Нардеп "СН" Микола Тищенко вважає, що у Верховній Раді "напружена атмосфера" і "погана карма".

Про це він заявив у коментарі каналу "НАШ", передає Цензор.НЕТ.

"Я підійшов до Разумкова, а що говорив Арахамія, треба в нього запитати. Мені казати брудні слова ризиковано, пам'ятайте, що я майстер із дзюдо. Якщо говорити відверто, то в парламенті напружена атмосфера і дуже складно працювати. За 30 років там зібралася погана карма. Я навіть сьогодні запропонував Разумкову привести в парламент православного батюшку, щоб він окропив святою водою. Щоб дух від наших попередників кудись зник", - розповів Тищенко.

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