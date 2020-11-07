Словаччина частково закриває кордон з Україною через загострення ситуації із COVID-19

Словаччина тимчасово закриває деякі пункти пропуску на кордоні з Україною у зв'язку з погіршенням ситуації щодо коронавірусу.

Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що з 9:00 (за київським часом) 9 листопада буде тимчасово закрито пункт пропуску "Велке Слеменце", з українського боку - "Малі Селменці". Крім цього, тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля", з українського боку - у пункті пропуску "Малий Березний".

У пункті пропуску "Вишнє Нємецке", а з українського боку у пункті пропуску "Ужгород" пропуск людей, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, здійснюватиметься з 8:00 до 20:00 (за київським часом).

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Зазначається, що під час в'їзду до країни необхідно зробити антигенний тест, піти на самоізоляцію, а на п'ятий день зробити ПЛР-тест. Антигенний тест мають право не робити люди, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку Указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.