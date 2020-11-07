СБУ відкрила провадження проти Шарія. ДОКУМЕНТ
Про це повідомив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія через зазіхання на територіальну цілісність України. Прийшла відповідь із СБУ на моє звернення з вимогою дати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на ютубі з превью, де карта України була без Криму і частини Луганської та Донецької областей. У документі повідомляється, що у зв'язку з цим проводиться досудове розслідування за частиною 1 статті 110 Конституції - "Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України", - написав Гончаренко.
У самій відповіді СБУ зазначається, що слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020101110000197 від 17 жовтня 2020 року за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України).