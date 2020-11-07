СБУ відкрила провадження проти Шарія. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти проросійського блогера Анатолія Шарія через зазіхання на територіальну цілісність України.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія через зазіхання на територіальну цілісність України. Прийшла відповідь із СБУ на моє звернення з вимогою дати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на ютубі з превью, де карта України була без Криму і частини Луганської та Донецької областей. У документі повідомляється, що у зв'язку з цим проводиться досудове розслідування за частиною 1 статті 110 Конституції - "Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України", - написав Гончаренко.

У самій відповіді СБУ зазначається, що слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020101110000197 від 17 жовтня 2020 року за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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