У ЗСУ за добу 216 нових випадків COVID-19, хворіє 2 134 людини, - Міноборони

За минулу добу у Збройних силах України лабораторно підтверджено 216 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З них у закладах охорони здоров'я перебуває 46 осіб. На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 170 осіб, зокрема 33 військовослужбовці та 9 працівників ЗСУ в Київській області, 20 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ у Львівській області, а також 16 військовослужбовців та один працівник ЗСУ в Житомирській області.

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Загалом станом на 10:00 7 листопада в ЗСУ на COVID-19 хворіють 2 134 людини. Одужали за час пандемії 4 568 осіб, летальних випадків - 19. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 398 осіб.