Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що здобути перемогу в першому турі виборів йому завадили технічні кандидати та низка традиційних махінацій.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Технічні кандидати, яких було понад десяток, топталися щосили по мені на телеканалах Коломойського і Петровського разом з іншими помийними медіаресурсами, а бандюки зривали мої зустрічі з людьми, кидаючись зеленкою з нашатирем, вдаючи із себе "націоналістів".

Професійні мінусовщики, "антикорупціонери" з "патріотами" цього разу набрали кожен від пів відсотка до двох, але виконали завдання, поставлене їм їхніми господарями.

Унаслідок їхніх зусиль я таки не дотягнув до перемоги в першому турі якихось нещасних три відсотки", - пише Філатов.

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Він зазначає, що "міська мафія вкрала у всіх нас нашу спільну перемогу".

"Зокрема, з допомогою "мереж" і "каруселей". Я вже не кажу про потоки бруду, особисті образи на мою адресу і моєї сім'ї, недавні фальшиві "соцопитування", про які ця нечестива публіка раптом зараз сором'язливо забула. Мафія вміє чекати", - додав мер Дніпра.

Нагадаємо, на місцевих виборах чинного міського голову Дніпра Бориса Філатова підтримали 45,37% виборців. Найближчий конкурент Філатова - лідер "Громадської сили" Загід Краснов. Його результат - 12,86%. Тож Філатов і Краснов виходять до другого туру виборів, який відбудеться 22 листопада.



