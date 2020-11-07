Ветеран війни на Донбасі Тарас Береза помер від коронавірусу
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Ветеран війни на Донбасі, волонтер із Дніпра Тарас Береза помер, не зумівши здолати коронавірус через хронічне захворювання.
Про це повідомила у фейсбуці радниця губернатора Тетяна Губа, передає Цензор.НЕТ.
"У першу хвилю пандемії Тарас допомагав лікарям. У другу хвилю пандемії лікарі боролися за життя Тараса... Забезпечення було всім необхідним, але важка хронічна хвороба перешкодила організму Тараса побороти коронавірус", - написала вона.
Волонтерка Олена Суєтова просить допомогти зібрати кошти на похорон: "4731219118716715 Береза Ольга Юріївна. Обов'язково з поміткою "на похорон".