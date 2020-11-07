Ветеран війни на Донбасі Тарас Береза помер від коронавірусу

Ветеран війни на Донбасі, волонтер із Дніпра Тарас Береза помер, не зумівши здолати коронавірус через хронічне захворювання.

Про це повідомила у фейсбуці радниця губернатора Тетяна Губа, передає Цензор.НЕТ.

"У першу хвилю пандемії Тарас допомагав лікарям. У другу хвилю пандемії лікарі боролися за життя Тараса... Забезпечення було всім необхідним, але важка хронічна хвороба перешкодила організму Тараса побороти коронавірус", - написала вона.

Волонтерка Олена Суєтова просить допомогти зібрати кошти на похорон: "4731219118716715 Береза Ольга Юріївна. Обов'язково з поміткою "на похорон".

Дивіться також: 33 медики померли на робочому місці від COVID-19, - Лазебна. ВIДЕО