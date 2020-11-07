"Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Василькові під Києвом, де проживає глава Конституційного Суду Олександр Тупицький, відбулась акція "Тупицький, вали в Ростов".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Акцію проводив "Автомайдан".

Учасники зібралися в центрі Києва біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського, а потім вирушили до Василькова.







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Як повідомляє "Суспільне", під час збору учасників були присутні і працівники поліції. Вони попередили, що Васильків перебуває у "червоній" карантинній зоні, тому понад 20 осіб збиратися не можна. Учасники відповіли, що вони будуть у машинах.

"Уже тиждень минув після скандального рішення Конституційного Суду, коли КСУ показав, що 11 осіб, якщо забажають, можуть розвернути вектор у протилежний бік. Але за цей час нічого не сталося. Ні парламент, ні президент не вжили жодних дій, щоб зупинити КС. Тому ми їдемо до Тупицького сказати про те, що в будь-якому разі він має зупинитися. Правильний і конституційний спосіб - це коли судді-зрадники підуть у відставку на чолі із Тупицьким. Він має бути першим", - сказала учасниця автопробігу Катерина Бутко.

Активісти привезли Тупицькому шибеницю, проте прохід до будинку судді заблокувала поліція.

"Пояснили, що мирним зібранням ніхто не має права перешкоджати. А заборонити збори можна тільки за рішенням суду. Після сварки і наказу керівника поліція розблокувала вулицю для людей", - написав учасник акції, колишній нардеп Єгор Соболєв.

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"Громадське радіо" уточнює, що, згідно з досягнутою домовленістю, дві машини проїхали на 5 метрів, а люди розтягнулися вздовж паркану на відстані витягнутої руки. Поліція відійшла на 5 метрів.

Шибеницю учасники акції встановили біля паркану будинку Тупицького, а через деякий час розібрали.















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Фото/відео - Олег Богачук

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.