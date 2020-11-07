За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський

За 103 дні дії встановленого з 27 липня режиму припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Але Україна все ще має бойові втрати, тому важливо продовжувати рух у напрямку припинення війни та досягнення миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"На жаль, є три бойові втрати за цей час, за 103 дні режиму припинення вогню. Абсолютної тиші немає, на жаль. Але якщо побачити реальні цифри, то розуміємо, що за ці 103 дні в п'ять із половиною разів зменшилася кількість обстрілів і вдесятеро – кількість загиблих українських військових", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що зменшення кількості бойових втрат з українського боку – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.

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"Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату", – наголосив Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе. "Без віри не можна перемогти. Без віри не можна жити. І без віри, я впевнений, усе було б заморожено, як і в попередні роки, і не було б жодних кроків уперед. Тому з цією вірою живемо. Але не тільки з вірою та словами, а й із реальними кроками", – сказав президент.

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