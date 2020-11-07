За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"На жаль, є три бойові втрати за цей час, за 103 дні режиму припинення вогню. Абсолютної тиші немає, на жаль. Але якщо побачити реальні цифри, то розуміємо, що за ці 103 дні в п'ять із половиною разів зменшилася кількість обстрілів і вдесятеро – кількість загиблих українських військових", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що зменшення кількості бойових втрат з українського боку – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.
"Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату", – наголосив Зеленський.
Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе. "Без віри не можна перемогти. Без віри не можна жити. І без віри, я впевнений, усе було б заморожено, як і в попередні роки, і не було б жодних кроків уперед. Тому з цією вірою живемо. Але не тільки з вірою та словами, а й із реальними кроками", – сказав президент.