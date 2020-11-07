План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, останні події цього тижня – Україна представила свій план дій, який надіслано пані Грау (спеціальній представниці чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау. – Ред.) у ТКГ. Тобто цей план дій передбачає всі необхідні умови щодо припинення війни на Донбасі. Тому я сподіваюся, що його розгляд почнеться вже наступного тижня", – сказав Єрмак під час робочої поїздки з президентом України в Донецьку область.
Єрмак зазначив, що 10 листопада продовжиться робота Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, а на 13 листопада домовилися про проведення відеоконференції радників глав держав "нормандського формату".
"Я думаю, що ми теж розглянемо пропозицію української сторони. Продовжимо говорити і в одному форматі, і в іншому про такі важливі речі, як повернення наших людей, які сьогодні незаконно утримуються на непідконтрольній території", - повідомив керівник ОП.
Єрмак підкреслив, що українська сторона в режимі 24/7 працює над тим, щоб наблизити мир на сході країни. "Це є пріоритетом президента Володимира Зеленського, пріоритетом всієї команди", - додав він.